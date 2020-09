Narni, ‘Festival delle Arti nel Medioevo’: su il sipario

‘Festival delle Arti nel Medioevo’, ci siamo. Tutto pronto a Narni per l’evento – rientra nell’ambito della Corsa all’Anello – che scatterà giovedì: mostre, installazioni e workshop fino a domenica con ricca offerta gastronomica. C’è anche la collaborazione con l’Associazione italiana celiachia Umbria.

Il programma

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito ufficiale della Corsa all’Anello www.corsallanello.it. Si inizierà giovedì alle 17 alla Rocca Albornoz con l’inaugurazione della mostra ‘De festivitatibus custodiendis: La consegna dei ceri’ ed alle 17,30 alla torre campanaria della Cattedrale di San Giovenale verrà inaugurato ‘I Suoni della Corsa all’Anello’, momenti di ritmo e musicalità dai gruppi musici del terziere Mezule e dei Milites Gattamelata. Alle 18 al teatro comunale si terrà ‘La meraviglia del Teatro tra Devozione e Rappresentazione’, note sulle rappresentazioni teatrali tra medioevo e rinascimento, una conferenza a cura del Centro Studi Teatro Medievale e Rinascimentale. Alle 18,30 in centro storico (partenza e prenotazioni in loco dalla Loggia dei Priori) ci sarà l’inaugurazione di “De festivitatibus custodiendis: Il popolo delle Arti e dei Mestieri’, percorso fra le ricostruzioni degli ambienti medievali. A partire dalle 19 all’Orto di poca considerazione del Palazzo dei Priori ci sarà ‘Le pergamene raccontano…Ante-Caffè letterario’, lettura degli inediti articoli della rubrica della Corsa all’Anello, che verrà ripetuta anche i giorni seguenti alla stessa ora. Alle 19,30 alla Sala Digipass di Palazzo dei Priori sarà la volta di ‘Recitar cantando’, proiezioni degli spettacoli teatrali ‘Centro Studi Teatro Medievale e Rinascimentale’. Alle 21 al Palazzo del Podestà di Palazzo dei Priori si terrà la proiezione inaugurale del Festival delle Arti del Medioevo ed alle 21,30, sempre in Piazza dei Priori ci sarà l’overture ‘Dante e Petrarca a Narni. La Musica della Poesia e la Poesia della Musica’, concerto a cura del Centro Studi sull’Ars Nova Marcello Masini di Certaldo e l’associazione culturale la Terzina. Venerdì 4 settembre alle 17.30 alla torre campanaria della Cattedrale di San Giovenale ci sarà ‘I Suoni della Corsa all’Anello’, momenti di ritmo e musicalità dal gruppo musici del terziere Fraporta. Alle 18 in centro storico (partenza e prenotazioni in loco dalla Loggia dei Priori) si terrà l’naugurazione di ‘De festivitatibus custodiendis: i nobili della vita cortese’, percorso fra le riproposizioni dei momenti della Corsa all’Anello. Alle 18 al teatro comunale si terrà “Di Atti ben composti e di dolci gesti”, conferenza su nuovi studi sulla danza medievale a cura di Maria Cristina Esposito, mentre dalle 18 alla sala Digipass di Palazzo dei Priori ci sarà ‘Recitar cantando’, proiezioni degli spettacoli teatrali del ‘Centro Studi Teatro Medievale e Rinascimentale’. Alle 21 alla Loggia dei Priori al Palazzo dei Priori si terrà ‘Giullarate dal 1214’, animazione a cura del Paggio dei Clerici Vagantes. Sabato 5 settembre, a partire dalle 16 in piazza dei Priori verrà allestito il mercato medievale delle Arti e dei Mestieri con animazione. Alle 16 alla Sala Digipass del Palazzo dei Priori ci sarà ‘Recitar cantando’, proiezioni degli spettacoli teatrali del ‘Centro Studi Teatro Medievale e Rinascimentale’. Alle 17,30 alla torre campanaria della Cattedrale di San Giovenale, nuovo appuntamento con ‘I Suoni della Corsa all’Anello’, momenti di ritmo e musicalità dal gruppo musici del Terziere Santa Maria. Alle 21 in piazza Marconi ci sarà ‘Alchimie di fuoco’, spettacolo della Compagnia de lo Grifone. Domenica 6 settembre a partire dalle 10 verrà allestito in piazza dei Priori il mercato medievale delle Arti e dei Mestieri con animazione. Alle 10.30 alla torre campanaria della Cattedrale di San Giovenale si terrà ‘I Suoni della Corsa all’Anello’, momenti di ritmo e musicalità dal Gruppo Musici Comunale. Alle 11 all’Auditorium Bortolotti si terrà ‘Evoluzione del Tamburo, dalla Corsa all’ Anello prima edizione in poi’, laboratorio tecnico a cura di Claudio Capitoli sul miglioramento armonico dello strumento e presentazione del suo nuovo modello. Alle 21 in Piazza dei Priori, Palazzo del Podestà ci sarà la proiezione chiusura Festival delle Arti del Medioevo.

Workshop

I sette laboratori avranno sede in tutte le strutture già predisposte in tema di sicurezza covid. I laboratori di teatro saranno tre e si svolgeranno alla Rocca Albornoz. Il primo, di lettura drammatica, si intitola ‘Testimonianze dal contagio’ e sarà tenuto da Paolo Gazzara con la partecipazione di Francesca Michelini. Il secondo, di mimica e gestualità da teatro di piazza, si chiama ‘Il giullare dall’insipiens all’arlecchino’ e sarà tenuto da Andrea Mengaroni. Il terzo, di regia teatrale, si intitola ‘Regia e copione, coesistenza di un problema’ e sarà tenuto da Germano Rubbi. I laboratori di musica saranno due e si svolgeranno nella sala consiliare del palazzo comunale. Il primo, di percussioni, sarà tenuto da Simone Sorini. Il secondo, di fiati, sarà tenuto da Fabrizio Antonelli. Il laboratorio di danza, chiamato ‘Di atti ben composti e di dolci gesti’ sarà tenuto da Maria Cristina Esposito e si svolgerà al teatro comunale. Il laboratorio di costume antico, intitolato ‘Tessuti e colori: il loro utilizzo nel Trecento’ sarà tenuto da Sara Piccolo Paci e si svolgerà alla Sala Digipass di Palazzo dei Priori.

Cibo e ciliegiolo

Il terziere Mezule proporrà tutti i giorni insieme al Ristorante il Gattamelata a piazza Pozzo della Comunità il menù tipico della tradizione locale e delle osterie mezulane e la tipica focaccia bianca al forno medievale in vicolo I Aspromonte. Il terziere Fraporta, venerdì 4 settembre alle 20,30 proporrà ‘Banchetto a Palazzo’, fedele riproposizione di banchetto medievale con pietanze dai ricettari originali e intrattenimenti fra i vari servizi. Sabato 5 settembre alle 20 in Piazza XIII Giugno ci sarà ‘Sodales convivium’, cena dei soci del terziere Santa Maria. Venerdì 4 settembre alle 19.30 al Chiostro di Sant’Agostino si terrà ‘Ciliegiolo 4 Art’. La cantina Leonardo Bussoletti inaugurerà il restauro della seconda lunetta al chiostro della Chiesa di Sant’Agostino. Seguirà degustazione dei vini dell’azienda curata da Antonio Boco di Gambero Rosso, ospite Andrea Amadei di Decanter Rai Radio 2.

Degustazioni

Venerdì 4 settembre alle 21,30 all’ Orto di poca considerazione del Palazzo dei Priori ci sarà ‘Al contadino non far sapere… Quando i piatti della tradizione diventano per tutti’, cooking show con degustazione gratuita su prenotazione dei piatti tipici delle taverne in versione senza glutine. In collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, su prenotazione. Sabato 5 settembre alle 18 alla Sala Digipass di Palazzo dei Priori si terrà ‘Riso, miglio, castagne e cannella. Viaggio nella cucina medioevale senza glutine’, conferenza a cura della Associazione italiana celiachia Umbria. Degustazione gratuita su prenotazione.

