Narni, il Parco dei Pini torna ad ospitare Ephebia Festival

Il Parco dei Pini di Narni Scalo, il 9 e il 10 settembre, torna ad ospitare Ephebia Festival, evento organizzato dall’associazione Ephebia, giunto alla sua venticinquesima edizione, la quarta a Narni. L’associazione punta anche quest’anno sulla totale fruibilità dell’evento e sull’importanza della musica come strumento di condivisione e come valore collettivo. Non a caso Ephebia rimane ad ingresso gratuito. La direzione artistica sotto l’attenta guida di Thomas el Honsali porta, anche per questo 2022, nomi di caratura nazionale nella splendida location del parco.

Il programma musicale

Venerdì 9 settembre dalle 21 si esibiranno: Eloise D’Egidio, Nova Gorica, Vinyasa and the Motherfunkers e Assalti Frontali. A seguire Dj set. Sabato 10 sempre dalle 21 sarà la volta di: Touristi (band vincitrice di Ephebia Contest 2021/2022), Dinosauro, Le Larve e Statuto. A seguire Dj set. Inoltre, Incursioni Musicali a cura di Lunatika, format tutto al femminile che vanta una schiera di talentuose cantautrici e lezioni aperte di strumento e musica d’insieme a cura del Panpot.

La Cittadella della musica

Immancabile, come negli ultimi anni, la Cittadella della musica e dell’integrazione in collaborazione con i progetti Sai ordinari, sai MSNA e Sai Dm del Comune di Narni che tratterà il macrotema della lotta al pregiudizio sotto ogni sua forma. Un format che si è definito negli anni e che si è dimostrato vincente, una cittadella che focalizza l’attenzione sulla reale necessità di fare rete tra associazioni e tra singoli per abbattere le barriere e le distanze sociali. All’interno della Cittadella saranno moltissime le attività proposte: Ephebia bimbi, format ormai strutturato a cura di Arciragazzi Narni ed Ens onlus con attività dedicate a bambini utenti e non utenti, venerdì e sabato a partire dalle 18. Vasta area associazioni con attività artistiche e musicali, laboratori aperti a tutti, ping pong, fumetto, passeggiate, un’area food aperta dalle 19 e un’area dedicata all’artigianato locale.