Narni, la Banca del Tempo cerca volontari: «Richieste crescenti di aiuto dai più fragili»

«Vorremmo ampliare le attività sul territorio, stringere collaborazioni con enti e associazioni per poter rispondere alle crescenti richieste di aiuto. Per far questo servono nuovi volontari». L’sos arriva da Massimo Ricci, vicepresidente della Banca del Tempo di Narni: insieme a Nadia Paparelli in questa fase sta preparando i buoni spesa da consegnare alle persone in difficoltà.

Le iniziative e l’appello

Alimenti, abbigliamento e materiale scolastico che, come ogni anno, rappresentano il regalo di Natale dell’associazione con sede a palazzo dei Priori. «Questo è possibile – spiega Ricci, uno dei quindici volontari attivi – grazie al contributo dei nostri soci sostenitori, 130 persone che non fanno mai mancare il proprio contributo, e della fondazione Carit». L’associazione è impegnata con altre realtà territoriali nell’organizzazione del concerto ‘19 note per un sorriso’ in programma per domenica 18 dicembre alle 17 all’auditorium San Domenico. C’è poi la lotteria di Natale promossa con l’associazione World: consentirà di acquistare defibrillatori da donare alle comunità di Terni e Narni. «Offrire aiuto a chi si trova in difficoltà genera comunità inclusive, fondate sulla tutela dei diritti fondamentali» conclude Ricci lanciando l’appello a chi ha un po’ di tempo da mettere a disposizione degli altri a recarsi in sede martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 17 alle 19.