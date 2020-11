Narni, la primaria ‘Santa Lucia’ chiude per due giorni

Continuano ad emergere casi di positività nelle scuole del territorio. Fra gli ultimi in ordine di tempo c’è quello relativo alla scuola primaria ‘Santa Lucia’ di Narni. Ad annunciarlo, giovedì pomeriggio, è stato il sindaco Francesco De Rebotti: «In virtù di un caso di positività riscontrato fra il personale scolastico del plesso, lo stesso, nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 novembre, resterà chiuso per la sanificazione di tutti i locali. Nella mattinata di venerdì la Usl definirà per quali classi sarà necessario applicare l’isolamento domiciliare fiduciario degli alunni».

