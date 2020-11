Terni, caso di Covid in un altro nido comunale

Una positività al Covid anche al nido d’infanzia ‘Girotondo’ del Comune di Terni, in viale Rossini. Il dato, relativo ad uno dei piccoli che lo frequentano, è emerso nella giornata di giovedì ed ha portato all’isolamento del gruppo interessato, i cui genitori sono stati tutti informati dalla direzione. Continua invece la didattica in presenza per tutti gli altri. Presso la scuola, al di là delle attività ordinarie da parte del personale, si è in attesa della sanificazione degli spazi comuni, da parte di addetti esterni, che dovrebbe essere effettuata nel corso delle prossime ore. Le attività ordinarie, comunque, non si sono fermate.

NARNI, LA PRIMARIA ‘SANTA LUCIA’ CHIUDE PER DUE GIORNI

SPECIALE COVID – UMBRIAON