Narni: nonna Egle festeggia 90 anni circondata dall’affetto dei propri cari

Festa a Narni per Egle Nori in Zara che ha compiuto 90 anni. Domenica la festeggiata e i suoi familiari si sono ritrovati presso un locale di Narni Scalo – nonna Eglie vive nella frazione di Cigliano – per celebrare l’importante traguardo. Ad organizzare la festa sono stati i suoi quattro figli: una famiglia decisamente numerosa che conta anche un fratello, sei nipoti – alcuni dei quali tornati con piacere da fuori città per il lieto evento – e cinque pronipoti, fra cui l’ultima arrivata Miriam, di appena un anno. Al culmine di un pomeriggio spensierato e pieno di ricordi, è arrivata la torta con nonna Egle che ha spento le candeline e tutti hanno brindato, augurando alla festeggiata ancora tanti altri compleanni tutti insieme.

