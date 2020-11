‘Ponte Mussolini’ Narni «Tramini studi»

«Invito il consigliere pentastellato, considerata la sua giovane età, a studiare meglio la storia d’Italia del XX secolo ed evitare sterili polemiche sul nome attribuito che denotano la pochezza di argomenti a disposizione e la ricerca di qualsiasi pretesto per ottenere un like in più. O in meno». Prosegue a Narni la polemica sulla denominazione ‘ponte Mussolini’ contenuta in un’interrogazione di Gianni Daniele alla Provincia di Terni: è il capogruppo provinciale della Lega a replicare all’attacco dell’esponente M5S Luca Tramini.

LA POLEMICA: «PROVOCAZIONE IRRESPONSABILE»

La gestione

L’esponente del Carroccio inoltre invita Tramini «a rileggere attentamente il mio comunicato nel quale è evidente il riferimento delle responsabilità sulla manutenzione del ponte a carico della Provincia e non dell’Anas, la quale peraltro è responsabile del dissesto del manto stradale della SP1 dovuta al sovraccarico di mezzi pesanti dopo la chiusura del viadotto di Montoro. A seguito della mia interrogazione – conclude – è stata predisposta una relazione da parte dell’ingegnere addetto dell’ufficio tecnico provinciale nella quale vengono riconosciute le responsabilità da parte dell’ente provinciale, i cui ritardi negli interventi sono dovuti ai lenti e sempre piu’ ridotti finanziamenti regionali».