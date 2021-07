Narni, sette nuove laureate: c’è anche l’influencer siciliana

C’è anche una nota influencer di origini trapanesi, la 25enne Noemi Cara, sposata con un ternano, fra le sette laureate del corso magistrale in scienze socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale, presso la sede di Narni (polo di Terni) dell’università di Perugia. Le sedute hanno rappresentato il ritorno ‘in presenza’ – con tanto di amici e parenti presenti alla discussione – per la sede narnese del dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione. Oltre a Noemi Cara, che vanta oltre 38 mila followers su Instagram e quasi 30 mila su TikTok, si sono laureate le dottoresse Sara Attenni, Beatrice Barlozzari, Noemi Cara, Elettra Conca, Jlenia Novi, Meri Perna ed Enrica Virgilio hanno conseguito il titolo magistrale alla presenza di amici e parenti, ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, in osservanza del protocollo di sicurezza per sedute di laurea in presenza.

«Ottimi lavori di tesi»

«Grande interesse per le tesi discusse e soddisfazione per il ritorno a una vita di comunità – spiega una nota di UniPg – è stato espresso da entrambi i coordinatori dei corsi di laurea con sede a Narni, il professor Massimiliano Minelli (corso magistrale in scienze socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale) e il professor Fabio D’Andrea (corso triennale in scienze per l’investigazione e la sicurezza). Gli ottimi lavori di tesi, certificati dal conseguimento di giudizi di eccellenza da parte di tutti i laureati, hanno affrontato i temi dell’attualità, legati alle trasformazioni sociali del mondo contemporaneo. Questi prodotti della ricerca antropologica e sociologica stimolano la riflessione su quello che stiamo attraversando andando all’individuazione delle chiavi di lettura del presente e del futuro». La commissione di laurea era composta dai professori Minelli (Presidente), D’Andrea, Ester Bianchi, Silvia Fornari, Sabina Curti, Uliano Conti, Alexander Koensler e Raffaele Federici.