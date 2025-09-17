Narni si unisce alle realtà italiane che hanno scelto di esprimere un sostegno concreto alla Global Sumud Flotilla. Nella seduta di giovedì 11 settembre, il consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità dei presenti un ordine del giorno presentato dal consigliere del Movimento 5 stelle Arianna Antonini, con il supporto del gruppo consiliare e dei consiglieri di maggioranza.

La proposta, che segue l’esempio di Perugia, impegna l’amministrazione locale a trasmettere il testo al Governo e al Parlamento, sollecitando azioni diplomatiche e istituzionali a tutela dei diritti umani e della popolazione civile di Gaza, sottoposta da mesi a condizioni estremamente critiche a causa del blocco e delle ostilità in corso. L’ordine del giorno approvato chiede in particolare al Governo italiano di garantire la sicurezza dei connazionali che partecipano alla missione della Flottiglia, di assicurare l’effettiva consegna degli aiuti umanitari senza ostacoli o ritardi e di sostenere ogni iniziativa utile a interrompere l’assedio della Striscia, favorendo l’apertura di un corridoio umanitario stabile e permanente.

«Non possiamo restare indifferenti davanti alla sofferenza della popolazione civile di Gaza – ha detto in aula Antonini – né ignorare la presenza di cittadini italiani che partecipano a iniziative pacifiche e umanitarie in loro sostegno». Il documento approvato dal consiglio comunale di Narni rappresenta un segnale politico e simbolico, ma significativo: una presa di posizione in favore dei diritti umani, della legalità internazionale e della solidarietà verso le popolazioni colpite dai conflitti.