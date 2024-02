Narni, studenti protagonisti della Giornata della scienza

All’auditorium San Domenico di Narni, sabato 24 febbraio, è andata in scena la prima parte della 16esima edizione della Giornata della scienza, promossa dall’istituto Gandhi di Narni con il patrocinio della Provincia di Terni e dei Comuni di Narni e di Amelia, con il convegno-seminario sul tema ‘Quando il gioco si fa duro…i duri smettono di giocare’.

Il primo appuntamento

Nel corso della mattinata è stato presentato il video realizzato nell’ambito del progetto Erasmus+ ‘She chooses Stem for the future’ dall’istituto Gandhi, fornendo ai partecipanti il link al questionario da compilare online per comunicare le loro impressioni. Alcuni studenti del liceo Angeloni di Terni hanno quindi presentato il loro lavoro dal titolo ‘Ludopatie: quando la fortuna diventa un bisogno’, hanno analizzato le motivazioni psicologiche e sociologiche alla radice di questa dipendenza. La dottoressa della Usl Umbria 2 Giada Fioretti ha tenuto una breve relazione su ‘La promozione della salute nel contrasto al gioco d’azzardo nella zona sociale 11 – i dati regionali e le azioni di comunità’, illustrando i dati sulla diffusione del gioco d’azzardo nel territorio e i progetti esistenti per il contrasto alla ludopatia. Il professor Jacopo De Tullio dell’università Bocconi di Milano, ha illustrato i concetti di calcolo delle probabilità utili per capire i meccanismi di alcuni giochi d’azzardo molto diffusi (Gratta e vinci, Lotto, SuperEnalotto) con la sua presentazione dal titolo ‘Una scommessa matematica’.

Il secondo appuntamento

La seconda parte della Giornata della scienza si svolgerà venerdì 1° marzo con la gara a squadre di matematica ‘I matematici’ al Palazzetto dello sport annesso al Gandhi, tra le rappresentative di 15 scuole provenienti dalle province di Terni, Perugia, Roma e Viterbo. Le squadre meglio classificate potranno accedere alla gara nazionale che si terrà a maggio a Cesenatico. Successivamente nell’aula magna dell’istituto si terrà la premiazione che riguarderà tutti i componenti di ogni squadra: i primi classificati riceveranno ciascuno uno smartwatch; ogni membro della squadra al secondo posto avrà degli auricolari bluetooth; ciascun componente della squadra al terzo posto riceverà un portachiavi con cavetti multipresa. Da quest’anno il Gandhi di Narni offrirà dei premi speciali per i componenti della migliore squadra non umbra e della migliore compagine di una scuola diversa dal liceo scientifico; offrirà inoltre dei gadget personali a tutti i membri delle altre squadre partecipanti.