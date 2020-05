Narni, una raccolta fondi da Sangraf e rsu

«Le rsu della Sangraf hanno attivato una raccolta fondi da destinare alla comunità narnese». A darne notizia è il sindaco di Narni Francesco De Rebotti che sottolinea come «la stessa iniziativa sia stata condivisa anche dall’azienda che ha messo a disposizione una somma uguale a quella raccolta dai rappresentanti dei lavoratori. I proventi della raccolta verranno utilizzati in parte per l’acquisto di dispositivi di sicurezza e in parte per aumentare i budget a disposizione delle dispense solidali del Comune che hanno l’obiettivo di aiutare con prodotti alimentari le famiglie maggiormente vulnerabili».

Atto di generosità

In questo particolare e difficile momento «questo atto di generosità e vicinanza è particolarmente significativo – ringrazia il sindaco – per il supporto che andrà a finanziare attività sociali importanti in questo momento di emergenza Covid-19». La presentazione dell’iniziativa si è svolta venerdì mattina nel piazzale della fabbrica dello Scalo alla presenza dei rappresentanti delle rsu, dell’amministratore delegato Mauro Bistrot, del direttore Luigi Nigrelli e dell’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Lucarelli.