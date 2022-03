Nasconde marijuana nell’uovo di Pasqua: 34enne nei guai

Li hanno fermati mentre si trovavano ad Assisi ed il loro nervosismo ha insospettito gli agenti della polizia di Stato. C’era un motivo: nascondevano marijuana. Per uno di loro è scattata la segnalazione alla prefettura. La sostanza era occultata in un oggetto particolare.

Mirino su tre uomini

I tre – originari della Puglia di 22, 34 e 42 anni – sono stati fermati mentre erano a bordo di un’utilitaria. Gli agenti hanno controllato il veicolo scoprendo un involucro in plastica solitamente utilizzato per le uova di Pasqua: dentro c’era la ‘sorpresa’, vale a dire un vero e proprio kit per il consumo di stupefacente. Nel cartoccio c’erano 10 grammi di marijuana, un grinder per tritarla, una confezione di cartine per gli spinelli ed un pacchetto di sigarette con dentro tre grammi di erba. Tutto sequestrato. Il 34enne che ne ha rivendicato il possesso è stato segnalato alla prefettura di Perugia.