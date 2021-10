Natale a Terni, niente giostra in piazza: ‘affanno’ per la ricerca

di S.F.

La questione non è del tutto chiusa, ma con ogni probabilità in piazza della Repubblica a Terni non ci sarà alcuna giostra durante il periodo natalizio. Niente giostra a cavalli settecentesca – la storia che veniva posizionata fino al 2019 – a due piani di Massimo Vassallo né tantomeno un’alternativa: al momento non è stato chiuso alcun accordo e molto difficilmente accadrà.

Lo stop

Lo scorso 1° ottobre era stato l’assessore ad eventi ed iniziative natalizie, Stefano Fatale, ad annunciarne il ritorno durante lo svolgimento della III commissione: «State tranquilli, è già stata richiesta l’occupazione di suolo pubblico e ci sarà», con riferimento alla giostra di Vassallo. E invece niente da fare: c’è stata la rinuncia per via del contratto in essere con Torino con necessità di attivarsi per cercare un’alternativa. A tre settimane di distanze non si è registrata alcuna novità.

L’affanno

La sensazione è che non ci sarà alcuna giostra: «Purtroppo c’è stata la rinuncia – commenta lo stesso Fatale – e ne stiamo cercando un’altra, ma non è facile. Al momento è più no che sì, è complicata la questione». Se ne riparla per il novembre 2022 se tutto fila liscio: «Abbiamo un impegno con Torino con contratto sottoscritto. Ora siamo al luna park di Perugia come il nostro ‘itinerario’ prevede, resteremo fino al 14 novembre perché c’è stata la proroga». E Terni resta a secco. Nel contempo la prossima settimana è prevista l’apertura delle buste per il bando legato all’organizzazione del Natale da oltre 100 mila e la definizione della vicenda – in un primo momento l’Ast non era nei piani per puntare sul centro, poi le problematiche per individuare la location adatta ha rimesso in pista l’azienda – Capodanno con la Rai.