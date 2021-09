Capodanno Rai a Terni: c’è da scegliere, scatta il sopralluogo

di S.F.

Un tour per la città per iniziare a studiare possibilità e criticità in vista dell’organizzazione del Capodanno Rai ‘L’anno che verrà’. Non è passato inosservato lunedì mattina il ‘serpentone’ di persone che si è spostato per il centro e non solo: sono iniziati i sopralluoghi per decidere dove si svolgerà l’evento tra poco più di tre mesi dopo lo stop – si doveva tenere in Ast – per il 2020.

LA CONVENZIONE ORIGINARIA REGIONE-RAI COM SPA-COMUNE PER IL CAPODANNO 2020

Si ‘studia’

Il tour ha coinvolto largo Frankl, piazza Europa, piazza della Repubblica, piazza Tacito – ai rappresentanti di Rai1 è stato garantito che il cantiere sarà ultimato prima di Capodanno -, La Passeggiata e l’anfiteatro nel corso della mattinata, poi è previsto anche un passaggio nell’area di piazzale Bosco. «Da un punto di vista logistico – il commento dell’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, tra i presenti insieme ai colleghi di giunta Stefano Fatale ed Elena Proietti – è tutto ancora da decidere, c’è volontà di farlo perché è un’occasione da non perdere. Ci sono questioni da risolvere, come ad esempio i camerini richiesti (venticinque, ndR): non c’è solo il montaggio del palco e l’affluenza del pubblico da valutare. Quel giorno l’attenzione nazionale sarà tutta sull’evento a Terni e starà a noi far veicolare bene ciò che possiamo offrire a livello di promozione. Ast? Aveva un valore simbolico». Il quadro ora è cambiato. C’è una certezza: molti dei luoghi attenzionati hanno problematiche relative agli spazi.

Rai in azione. L’investimento originario



Come già noto dallo scorso anno l’evento vede il coinvolgimento di Regione – rappresentata nella circostanza dalla dirigente a risorse, programmazione, cultura, turismo e sport Antonella Tiranti, con lei anche una collaboratrice – e Rai: a scambiare opinioni con loro anche la comandante della polizia Locale Gioconda Sassi, la dirigente allo sviluppo economico di palazzo Spada Emanuela Barbon e il consigliere comunale di Terni Civica Michele Rossi. Da ricordare che la convenzione prevedeva un impegno della Regione nei confronti di Rai Com per un totale di 500 mila euro, più il cofinanziamento del Comune per 150 mila euro.

La complessità e l’auspicio

C’è da muoversi e anche in fretta per arrivare preparati all’evento: «Un’iniziativa talmente grande e significativa – il commento di Rossi – per la nostra città che sono certo si saprà concretizzare rispondendo a tutte le necessità richieste dalla produzione di uno spettacolo di piazza cosi complesso. Sono certo che l’amministrazione e la città tutta sarà capace di trovare ogni soluzione logistica, non facendosi scappare questa grande occasione».