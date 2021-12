Natale ad Acquasparta con ‘Eventi a palazzo’

Anche a Palazzo Cesi di Acquasparta inizia il Natale. Dal 16 al 19 dicembre, infatti, è in programma ‘Eventi a Palazzo’ tra arte, cultura, buongusto e spettacolo. E lungo le vie del borgo si svolge, invece, la terza edizione de ‘L’antica fiera Lincea di Natale’ che proseguirà fino alla Befana e oltre. In campo ‘Serena Mariani Eventi’ insieme al Comune di Acquasparta.

‘Eventi a Palazzo’

La manifestazione si aprirà giovedì 16 con la presentazione della mostra fotografica ‘Luoghi belli, dove trovarli – Paesaggi umani’. Venerdì 17 il laboratorio con le scuole ‘Gli elfi stanno a guardare’, il convegno ‘Innovazione e sostenibilità per lo sviluppo del territorio’ e il laboratorio di mosaico per bambini ‘Creare con il mosaico’. Sabato 18 torna il laboratorio con le scuole ‘Gli elfi stanno a guardare’, poi il seminario regionale ‘Diagrammi nord’, la presentazione di libri’ Lettura a Palazzo’, il workshop creativo ‘Coloriamo il Natale con Roberta’, l’esibizione in piazza degli Sbandieratori di Giove, la degustazione di vini ‘Il vino è poesia imbottigliata’ e torna il laboratorio di mosaico per bambini ‘Diventa tu l’artista’. Si chiude domenica 19 con l’estemporanea di pittura e il concerto ‘Note a Palazzo’, musica classica, violino e chitarra acustica durante l’estemporanea, la degustazione di dolci ‘Dulcis in fundo’ e il laboratorio per bambini ‘Decoriamo insieme i dolci di Natale’ e ‘Pane amore e fantasia nel gusto’.

‘L’antica fiera Lincea di Natale’

Anche quest’anno Acquasparta si è colorata di luci per tutte le strade del commercio e del centro, si riempie di odori e profumi delle varie mercanzie del mercatino del borgo con i prodotti locali e di eccellenza, è allietata dai suoni e i canti dei concerti di Natale per le vie del paese o nelle sale Lincee del palazzo Ducale, per gli spettacoli nei vicoli, per le narrazioni fantasiose di attori che racconteranno le favole del Natale.