Natale ad Amelia, ci sono Eric Waddell e Abundant Life Gospel Singers

Sono Eric Waddell e Abundant Life Gospel Singers le principali novità legate agli eventi natalizi ad Amelia. Il Comune ha prediposto il programma di iniziative del ‘Natale amerino’ 2022: ad illustrarlo è l’assessore a commercio e artigianato Luigia Moscatelli. Spazio al nuovo mercatino mensile e alle luminarie.

Natale ad Amelia

In programma le classiche luminarie ed un alberto di Natale in piazza XXI Settembre. Il nuovo mercatino si svolgerà per tutto l’anno, dedicato all’artigianato amerino, aperto ad hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno, da domenica 11 dicembre a Piazza Marconi. Spazio anche alla befana dei vigili del fuoco e una cerimonia di benvenuto ai nuovi nati. «Altra novità di questa edizione – sottolinea la Moscatelli – sarà la consegna di un kit nascita, da parte dell’amministrazione comunale, a tutti i nuovi nati di Amelia e le giornate dedicate ai bambini con mercatini, laboratori creativi, scrittura letterine per Babbo Natale e spettacoli itineranti. Vogliamo animare e valorizzare il centro storico cittadino con un programma in grado di ricreare la tipica atmosfera delle feste con una programmazione di eventi di particolare qualità. L’obiettivo è la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali interessate dall’intensificarsi delle presenze turistiche durante tale periodo, ma anche far conoscere, con specifiche iniziative, ad un pubblico ampio, il patrimonio di bellezze storiche artistiche, archeologiche e paesaggistiche di Amelia attraverso le consolidate tradizioni culturali e tipiche del territorio amerino. Un particolare ringraziamento l’assessore lo rivolge alla fondazione Carit e alle associazioni cittadine per il sostegno e il contributo fondamentale. Come ogni anno – conclude – rinnovano il loro impegno e la loro partecipazione arricchendo il programma. Un grazie va anche ai commercianti che hanno contribuito alle luminarie lungo le vie cittadine e ci hanno sostenuto nel realizzare un programma condiviso, ricco e variegato».