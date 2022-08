Incendio Guardea, Canadair di nuovo in azione

Agosto inizia subito nel segno degli incendi. Diverse squadre dei vigili del fuoco di Terni, Amelia ed Orvieto sono impegnate dal primo pomeriggio di lunedì a Guardea e Lugnano in Teverina per roghi boschivi. Sul posto ci sono diversi mezzi aerei. Negli scorsi giorni il 115 è rimasto a lungo al lavoro per domare due situazioni molto problematiche, una proprio a Guardea e l’altra a Montecchio.

Aggiornamento marted 2 agosto ore 7

Sono riprese nella prima mattinata di martedì le operazioni di spegnimento con l’impiego di Canadair, in particolar modo in zona Marrutana. Il Comune fa suo l’appello dei vigili del fuoco: «No curiosi, altrimenti saremo costretti all’intervento delle forze dell’ordine». A Terni non sono passati inosservati i passaggi del velivolo fin dalle 7: preleva acqua dal lago di Piediluco, a 38 chilometri di distanza in linea d’aria.

«Abitazioni private circondate dalle fiamme»



Alle 17 di lunedì l’amministrazione guidata dal sindaco Giampiero Lattanzi informa che la situazione a Guardea è «di nuovo drammatica. Impegnati tre elicotteri Erickson, in arrivo Canadair. Colle dell’Asinello ed abitazioni private circondate dalle fiamme». Quattro ore dopo le operazioni sono ancora in atto: nella foto lo scenario alle 21 in località Marrutana. Alcuni residenti e turisti sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Alle 23 sono ancora sul posto cinque squadre del 115 a tutela delle case minacciate dalle fiamme.

Evacuazioni e animali



La situazione permane critica anche in tarda serata come conferma il sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi: «Sono state evacuate 25 persone, 22 dei quali turisti che erano negli agriturismi e in alloggi. In diversi punti il fuoco è stato fermato a pochi metri dalle abitazioni, in un caso era arrivato molto vicino ad un bombolone del gas». Problemi anche per la zona ripopolamento e cattura avvolta dalle fiamme: sarebbero – difficile avere una stima precisa – non pochi gli animali morti a causa dell’incendio.

L’invito

«Anche questa sarà – la nota dell’amministrazione alle 23 – ancora una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco, Afor e Protezione civile presenti numerosi sul luogo. Gli operatori si stanno adoperando per contenere il fuoco in località Marrutana. Se salisse verso la montagna sarebbe una vera catastrofe ecologica. Martedì mattina appena possibile riprenderanno i voli per tentare di domare il fuoco. Ci facciamo portavoce degli addetti allo spegnimento ed invitiamo con forza tutti coloro che si recano con le auto sul posto per pura curiosità di evitare farlo. Ritardano e rendono difficili le manovre dei mezzi di soccorso».



IL VIDEO DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO