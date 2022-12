Nella cattedrale di Amelia torna il concerto di Natale

Il Concerto di Natale organizzato dall’associazione Ameria Umbra e dalla Corale Amerina quest’anno giunge alla sua 48esima edizione. L’appuntamento è per lunedì 26 dicembre alle 18 nella Cattedrale di Amelia. Il Concerto vede il contributo del Comune di Amelia, della Regione Umbria e della fondazione Carit.

L’evento

Nel giorno di Santo Stefano si potranno ascoltare alcune tra le più celebri composizioni del grande repertorio sinfonico-corale; composizioni che sono normalmente proposte dalle stagioni concertistiche delle grandi città e che talvolta risultano anche in quei contesti di rara esecuzione.Le grandi Messe di Haydn e di Mozart, i Te Deum di Charpentier di Haydn; il ‘Messia’ di Haendel e alcuni grandi Mottetti dello stesso compositore e ancora: Schubert, le maggiori composizioni sacre di Vivaldi e le cantate di Bach compreso l’Oratorio di Natale e tante altre magnifiche pagine corali si sono succedute anno dopo anno. Il coro ha anche eseguito più volte brani di grande difficoltà ed impatto non natalizi come il Requiem di Mozart e la Passione secondo S. Giovanni di Bach. Quest’anno la Corale Amerina e l’Orchestra Ameria Umbra hanno messo in programma tre dei magnifici Coronation Anthems che Georg Friedrich Handel compose per l’incoronazione di Giorgio II e la celebre Suite per trombe e orchestra di Jean Joseph Mouret. A questi brani seguiranno alcuni canti natalizi che, eseguiti dal coro accompagnato dall’orchestra, assumono un colore ed una sonorità che non è frequente ascoltare se non nelle registrazioni discografiche. Il concerto sarà diretto dal maestro Gabriele Catalucci.