Nella piazza del castello si ‘celebra’ il vino di Ripa con le sue mille storie

Sabato 21 ottobre, dalle ore 18.30 nella piazza del castello di Ripa (Perugia), si terrà l’evento ‘Vignaioli di Ripa in festa’, organizzato dalla pro loco di Ripa con la collaborazione del vignaiolo Andrea Paffarini. Attraverso l’evento, gli organizzatori vogliono «far vivere in piazza quello che è lo spirito contadino della vendemmia, in una piccola comunità come la nostra, quando tra le numerose famiglie che ‘fanno’ il vino si va da uno o dall’altro per celebrare il momento, si scambiano chiacchiere contemplando il mosto che ‘bolle’, ci si confronta sulla vendemmia, si scambiano pareri, critiche e segreti ma anche aneddoti e curiosità della vita del paese». Circa l’evento, «sabato 21 ottobre a Ripa troverete produttori professionisti di vino e altri piccoli produttori artigianali, alcuni di loro producono solo per il consumo della propria famiglia ma tutti del ristretto territorio di Ripa, dunque ancora più vicini del famoso chilometro zero. Dove c’è del buon vino – prosegue l’organizzazione – non può mancare qualcosa da mangiare, infatti potrete assaggiare anche la torta la testo, i salumi del territorio, hamburger e patatine e il panino con la porchetta».

