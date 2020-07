Non annota i nomi dei clienti: parrucchiere chiuso e sanzionato

Stava tagliando i capelli ad una cliente il cui nome, però, non era stato annotato nel registro previsto dalle normative anti Covid, in cui devono essere conservato per 14 giorni i nominativi della clientela. Per questo il titolare di un negozio di parrucchieri di Perugia è stato sanzionato dalla polizia di Stato, in particolare dalla divisione di polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione diretta da Maria Olivieri.

Chiusura e sanzione

Il negozio non è nuovo a situazioni del genere, visto che era stato sanzionato per lo stesso motivo nei giorni scorsi. Il controllo-bis ha consentito di accertare che il gestore continuava nella condotta omissiva. Per questo l’esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni, oltre alla sanzione amministrativa prevista, che va da 400 a 3 mila euro.