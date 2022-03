Non è il bimbo ma il papà l’autore del quadro pubblicato da Gianni Morandi

Sta diventando virale un post di Gianni Morandi in cui il cantante bolognese ringrazia un «Daniele di Città di Castello» per avergli fatto dono di un disegno. I tratti sono infantili e, per quanto molto elaborato e curato nei dettagli, per lo stile sembra fatto da un bambino, il che ha tratto molti in inganno, a cominciare probabilmente dallo stesso Morandi.

L’equivoco

Ci siamo cascati anche noi, complice una foto postata dalla mamma/moglie Samanta, in cui, dietro al quadro, c’era proprio un bambino. In realtà l’artista è il papà, il marito di Samanta, Daniele appunto, che firma le sue opera panciopaintart e ha anche una ricca pagina Instagram in cui raccoglie i suoi lavori.

Il quadro

Un disegno molto grande in cui è racchiuso un omaggio a Gianni Morandi, con i principali elementi della sua vita, non solo artistica. Quel quadro era stato spedito a Gianni Morandi, che lo ha ricevuto e ha voluto ringraziare pubblicamente il piccolo artista tifernate con un post sui social, dopo averlo fatto privatamente, con una telefonata a Daniele.

Il post di ringraziamento di Gianni Morandi