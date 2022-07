Litiga col tassista perché non gli piace il percorso: arriva la polizia

Si è lamentata a causa del percorso intrapreso che, a suo dire, non era il migliore in quanto troppo lungo e più dispendioso. Questo il motivo di una lite tra una 41enne degli Emirati Arabi Uniti ed un tassista a Perugia: richiesto l’intervento in via d’Andreotto con immediato arrivo sul posto degli agenti della squadra Volante.

La discussione

Tra i due si è sviluppata un’accesa discussione che ha portato la 41enne a chiedere al tassista di fermarsi: a questo punto l’uomo ha deciso di chiedere l’intervento della polizia di Stato. «Gli operatori, giunti sul posto, hanno identificato le parti – spiega la questura – e provveduto ad inserire la lite nell’applicativo Scudo. Hanno inoltre invitato la donna e il tassista a tenere un comportamento più contenuto evitando situazioni che potessero creare pericoli per la circolazione».