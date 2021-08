«Non provate a lasciare la merce qui». E minaccia due corrieri con pistola e coltello

Tutto è nato perché quei due corrieri hanno scaricato della merce presso la sua abitazione e, secondo l’uomo – un 60enne di Città di Castello – non avrebbero dovuto farlo. Ne è nata una lite al culmine della quale, però, il tifernate ha minacciato i due addetti con una pistola ed un coltello. Alla fine il 60enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

Perquisito e denunciato

Di fronte alla pistola ed al coltello, i due corrieri sono scappati impauriti e subito hanno chiamato i carabinieri per denunciare l’accaduto. Immediato l’intervento dell’Arma di Città di Castello che ha perquisito il soggetto e la su abitazione, ritrovando una pistola – risultata piombata e quindi inutilizzabile – ed un grosso coltello a serramanico. Quanto basta per far scattare la denuncia all’autorità giudiziaria.