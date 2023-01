Nonna Maria arriva a 104 e festeggia fra l’affetto dei propri cari

Compleanno speciale per nonna Maria che qualche giorno fa ha festeggiato il 104° compleanno. Nata a Spoleto il 24 gennaio del 1919, si trasferì a Belfiore di Foligno nel 1941 in seguito al matrimonio con Ario Catarinelli (nonno Peppe, scomparso nel 1996). Nonostante le tante difficoltà, soprattutto di salute, nonna Maria è ancora attiva e molto vigile: suando compì 100 anni, disse di voler arrivare a 106 e tutti le augurano di andare anche oltre. Nonna Maria ha celebrato l’importante traguardo circondata dall’affetto dei propri cari: tre figli, cinque nipoti e nove pronipoti. Ha ‘sfiorato’ la prima guerra mondiale, vivendo invece in prima persona i drammi del secondo conflitto, con il marito partigiano.

Nella foto: il figlio Vanni con la moglie Nadia e la figlia Laura con il marito Lamberto (ex sindaco di Bettona), al centro il sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia.