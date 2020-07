Norcia, il 13 agosto c’è Daniele Silvestri

Daniele Silvestri in arrivo a Norcia. C’è anche il cantautore romano tra i protagonisti della IV° edizione di ‘Suoni controvento’, il festival estivo di arti performative promosso dall’Associazione umbra della canzone e della musica d’autore.

Appuntamento il 13 agosto. La promozione del territorio

Entusiasta l’assessore alla cultura Giuseppina Perla: «Ringraziamo l’associazione per aver voluto inserire anche Norcia in questo importante festival che si sta affermando sempre più nella nostra Regione; un’importante occasione di promozione del nostro magnifico territorio che, in particolare in questi giorni di fioritura, ha dato prova del suo grande appeal come sottolineano le numerose presenze. Il concerto di Daniele Silvestri – ha sottolineato a Cortigno permetterà a quanti verranno ad ascoltarlo di conoscere anche un’altra suggestiva parte del nostro comune ed apprezzarne le peculiarità». L’esibizione si svolgerà il 13 agosto a Monte Sella a Cortigno, tappa de ‘La cosa giusta TOUR2020’: Silvestri sarà accompagnato dalla sua band composta da Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni) e Duilio Galioto (tastiere).