Norcia, la sera di Ferragosto arriva Ron

Proseguono gli eventi dell’Estate Nursina 2022 a cura del Comune di Norcia. Un calendario che è iniziato a metà giugno con il Norcia cconomic forum, proseguito nel mese di luglio e che vedrà impegnate quasi tutte le sere di agosto con spettacoli in piazza San Benedetto ad ingresso libero e gratuito.

‘Liberi tutti!’

Mercoledì 10 agosto è andato in scena lo spettacolo ‘Liberi tutti!’ nato dal connubio artistico tra lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio, primo dei tre spettacoli in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria. Il regista toscano, che ha diretto film come ‘Manuale d’amore’, ha raccontato aneddoti artistici e personali, inediti del mondo dello spettacolo e del cinema, in particolare inerenti alle sue collaborazioni con Verdone, Pieraccioni e Ceccherini. Racconti coinvolgenti e divertenti, che hanno catturato l’attenzione del pubblico ma anche emozionanti come il rapporto di «profonda amicizia fraterna» che lo lega a Francesco Nuti e al quale è stato sempre accanto, anche ed in particolare dai primi momenti della sua malattia. Veronesi ha avuto anche il ruolo di ‘complicare la vita’ ai quattro musicisti di Musica da Ripostiglio, sodalizio artistico tra Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli ed Emanuele Pellegrini, coinvolgendoli con abili doti improvvisative senza però mai coglierli impreparati, nonostante le richieste a volte assurde e improbabili, spaziando dai Led Zeppellin, U2, Lucio Battisti, e altre hit italiane degli anni ’60, intervallate da note swing.

I prossimi eventi in programma

Da giovedì 11 si svolge l’Hempiness music festival, con band e cantanti internazionali e nazionali come i Will and The People e Motta. Sabato 13 sarà poi la volta degli artisti del Ferrara buskers festival, domenica 14 dei cantanti finalisti di The voice senior, il programma di Rai 1, lunedì 15 agosto del cantautore Ron e, infine, martedì 16 del poliedrico Dario Ballantini con i suoi personaggi.