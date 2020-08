Norcia, positivo al Covid: negativi tutti i familiari

Il caso era emerso sabato, con il sindaco Nicola Alemanno che – oltre a sottoporsi a tampone avendo avuto un contatto diretto – aveva annunciato la firma dell’ordinanza di isolamento contumaciale. Destinatario un cittadino di Norcia, positivo al Covid-19 ma senza sintomi particolarmente preoccupanti. Ora si apprende, tramite il Comune di Norcia, che i familiari dell’uomo sono tutti risultati negativi ai test. «È una bella notizia – osserva Alemanno – che apprendiamo con grande gioia. Ma questo non deve però distoglierci dal mantenere alta l’attenzione nei confronti del coronavirus tenendo il giusto comportamento: indossare la mascherina, detergersi le mani e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Basta poco per fare in modo che questa sia un’estate di relax per divertirsi in sicurezza».

