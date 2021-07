Norcia, scossa di terremoto venerdì mattina: M 3.6

Scossa di terremoto venerdì mattina alle ore 10 nella zona compresa fra le frazioni di Serravalle e Ospedaletto, nel territorio comunale di Norcia (Perugia). Anticipato da altre più lievi (massimo M 2.6), il sisma ha una magnitudo stimata pari a 3.6. L’ipocentro è stato localizzato a 5 chilometri di profondità. Non si registrano al momento danni a persone o cose. «Si è avvertito un boato distintamente – spiegano i vigili del fuoco in una nota delle ore 10.45 – così come riferito dal nostro personale in servizio presso il distaccamento Valnerina. Attualmente la squadra è uscita per un sopralluogo sul territorio. Alle sala operativa non sono arrivate richieste di intervento al momento».

Articolo in aggiornamento