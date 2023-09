Norcia: si schianta auto con quattro persone a bordo. Serve l’elisoccorso

Incidente stradale lunedì mattina, intorno alle ore 9, lungo la strada provinciale 685, alle porte di Norcia (Perugia). Il sinistro – autonomo – ha coinvolto un’autovettura con a bordo quattro persone. Ad estrarle dal veicolo sono stati i vigili del fuoco nursini che le hanno consegnate alle cure del 118. Il comando provinciale del 115 di Perugia riferisce che due dei coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Spoleto mentre per una terza persona si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso con successivo trasferimento al ‘Santa Maria’ di Terni. La quarta persona coinvolta non ha subito, invece, conseguenze serie. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, si sono portati i carabinieri della Compagnia nursina.

