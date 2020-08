Norcia, vandali scatenati sfondano i vetri di due auto

di A.B.

Brutto risveglio, giovedì mattina, per i proprietari di alcune auto parcheggiate in viale Europa, a Norcia, che hanno trovato i vetri sfondati. Fra le vittime anche l’imprenditore Alberto Allegrini, molto attivo nel sociale e fra i promotori di ‘I love Norcia’, che si è sfogato via social.

Cosa è successo

L’increscioso episodio si è verificato nel cuore della notte fra mercoledì e giovedì. I sospetti riconducono a un gruppo di giovani che, non si sa perché, hanno preso di mira due auto parcheggiate nel viale. I vandali hanno sfondato i vetri delle vetture servendosi di un grosso pezzo di legno, poi buttato in una piscina. L’episodio è stato poi scoperto al risveglio da uno dei proprietari, Alberto Allegrini, che ha denunciato l’accaduto con rabbia e tristezza.

Danno doppio

«Si tratta di un puro atto vandalico – racconta l’imprenditore umbro -, il ciocco di legno utilizzato dai malintenzionati è stato poi buttato nella piscina, danneggiando così anche la vasca». Dai commenti del post pubblicato da Alberto, emerge un grande sdegno da parte dei compaesani. La costante richiesta da parte della cittadinanza è quella di un sistema di videosorveglianza attivo che possa aumentare la sicurezza lungo le strade, nei parcheggi e nelle aree poco illuminate.