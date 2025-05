Nuoto Club Terni grande protagonista domenica a Perugia in occasione del campionato regionale esordienti B. Il gruppo ternano h conquistato il primo posto nella classifica generale per società grazie ad una performance da 330 punti, merito delle prestazioni individuali da 258 punti e soprattutto di staffetta, valse 72 punti.

Dodici le società provenienti dal territorio regionale per vivere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’impegno. Niente da fare per il Centro Nuoto Bastia (159 punti) e la Libertas Rn Perugia (158), giunti rispettivamente al 2° e 3° posto della graduatoria. «Una giornata da incorniciare, che conferma la società ternana come punto di riferimento nel panorama del nuoto regionale», l’esultanza ternana.

Un successo ottenuto grazie ai giovanissimi atleti. Vale a dire Agliani Amira, Antei Giorgia, Baldelli Gaia, Battistoni Ilaria, Cardoni Filippo, Cocchi Mattia, Collazzoni Filippo, Conti Francesco, Cortesi Olivia, De Angelis Filippo, Dominici Rachele, Evangelisti Mia, Fausti Martina, Firmani Matilde, Foschi Filippo, Meluni Matilde, Mosca Tilde, Petracchini Tommaso, Petrucci Emma, Pilley Selvaggia, Polito Chiara, Polito Elena, Rosi Samuele, Rossi Diego e Trina Costanza.