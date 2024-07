Nuoto: dal Trofeo delle Regioni tante soddisfazioni per l’Umbria

Tante soddisfazioni per i nuotatori umbri al ‘Trofeo delle Regioni 2024’ svolto a Scanzano Jonico (Matera) il 29 e 30 giugno. Gli ‘Esordienti A’ del team Umbria sono entrati nella top 10 delle regioni italiane.

«Bravissima Giorgia Suadoni – riporta una nota – che al primo anno della categoria è riuscita nell’impresa di arrivare al primo posto nella gara dei 100 metri farfalla. Altra sorpresa grande è il terzo posto raggiunto da Tommaso Mancini nei 100 metri dorso e da Benedetta Guerrini con un bellissimo 4° posto nei 200 metri dorso e il 6° posto nei 100 metri dorso».

«Prestazioni davvero di rilievo – prosegue – sono state ottenute da Jacqueline Barberi Nucci con un sorprendente 5° posto nei 200 metri rana e da Cesare Boncio che anche lui, al primo anno della categoria, ha raggiunto il 5° posto nei 200 e 400 metri stile libero. Da segnalare anche il graditissimo 6° posto di Santiago Agrestini nella gara dei 200 metri misti e della staffetta femminile 4X100 mista composta da Benedetta Guerrini, Jacqueline Barberi Nucci, Giorgia Suadoni e Francesca Figoli che ha ottenuto un buonissimo 5° posto nella classifica finale».

«Miglioramenti continui e prestazioni davvero di rilievo sono state effettuate da tutti gli altri componenti della formazione umbra che hanno raggiunto così un qualcosa di straordinario con il 9° posto della classifica finale. Considerando l’estensione del nostro territorio, a fronte di regioni decisamente più grandi della nostra come il Veneto, la Lombardia e la Campania classificatesi rispettivamente al primo, secondo e terzo gradino del podio. Grande la soddisfazione dei tecnici Federico M. Armini (Tonic Nuoto Terni) e Marilena Frascarelli (AVIS Spoleto) che per il secondo anno consecutivo hanno guidato la nostra l’Umbria alla 26° edizione del Trofeo delle Regioni».

Questi gli atleti convocati in rappresentanza della regione Umbria. Per il settore femminile: Benedetta Guerrini (Tonic Nuoto Terni), Jacqueline Barberi Nucci (Centro Nuoto Alto Tevere), Giorgia Suadoni (AVIS Spoleto), Francesca Figoli (AVIS Spoleto), Elisa Stoppini (AVIS Spoleto). Per il settore maschile: Alessio Catasti (Tonic Nuoto Terni), Cesare Boncio (Tonic Nuoto Terni), Santiago Agrestini (Libertas Rari Nantes Perugia), Matteo Santucci (Thebris Nuoto), Tommaso Mancini (AVIS Spoleto).