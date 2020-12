Un 8 dicembre umbro per Gianni Morandi

Piace e non poco l’Umbria a Gianni Morandi che, dopo il passaggio estivo per ammirare la bellezza di Orvieto, nel giorno della Festa dell’Immacolata è tornato in zona per trascorrere in relax la giornata da turista. Lo testimonia una foto pubblicata sul suo profilo Facebook nel pomeriggio di martedì: il popolare cantautore romagnolo, accompagnato dalla moglie Anna, si è goduto una passeggiata a Spello. E c’è chi lo invita a scendere verso il territorio ternano: «Arrone, Gianni ti aspettiamo», il commento del sindaco Fabio Di Gioia. Chissà se avrà successo.

LA VISITA ESTIVA AD ORVIETO

Ad Assisi per l’accensione del presepe

Morandi inolte ha partecipato all’accensione del presepe e dell’albero di Natale al Sacro Convento di Assisi insieme al cardinale Mauro Gambetti, al custode fra Marco Moroni e al sindaco Stefania Proietti. Il cantautore nel corso dell’evento – ha celebrato in forma simbolica il lavora degli operatori sanitari durante il Covid-19 – ha cantato ‘Bianco Natale’.