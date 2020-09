Nuovo caso di Covid-19 nel territorio comunale di Amelia. A comunicarlo nella notte tra giovedì e venerdì è il sindaco Laura Pernazza: «Il soggetto asintomatico – ha specificato – di rientro dalle vacanze si è messo in autoisolamento e pertanto non risulta essere stato in contatto con altri soggetti amerini. L’attenzione deve rimanere alta e l’invito a tutti rimane quello di rispettare le regole».

