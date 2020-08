Obbligo mascherine, l’enigma dei controlli

Si sta aprendo un caso relativo all’obbligatorietà delle mascherine all’aperto, uno dei corollari al decreto sulla chiusura di discoteche, sale da ballo e locali assimilati in tutta Italia deciso dal governo in virtù del nuovo aumento contagi. Il problema riguarda l’efficacia e la modalità dei controlli e ne avevamo parlato già quando il Comune di Perugia decise di far decadere una simile ordinanza (mascherine obbligatorie nella movida) proprio in virtù della difficoltà di sanzionare chi violava le regole.

Il testo e le sue interpretazioni

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha disposto l’uso della mascherina «dalle 18 alle 6, su tutto il territorio nazionale, all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti».

Pertinenza

Due righe appena su cui tanto si può dire, a cominciare dal concetto di ‘spazi di pertinenza’ che possono allargarsi o restringersi a seconda dell’orario e del tipo di locale. Quanto è largo lo spazio di pertinenza di un locale, quanto bisogna allontanarsi dall’ingresso per uscirne e non avere l’obbligo di indossare la mascherina e (quindi) non correre il rischio di una multa?

Il concetto di assembramento

Ma a destare perplessità è un altro aspetto: quand’è che si può parlare di ‘assembramento’? Quante persone fanno un assembramento? E soprattutto che significa che la mascherina va indossata negli spazi ove sia più agevole il ‘formarsi di un assembramento’? Bisogna indossarla comunque, in previsione di un possibile assembramento o bisogna indossarla solo se è in atto un assembramento?

La bocca libera

Infine, l’aspetto più grottesco della vicenda. Nelle pertinenze dei locali i ragazzi parlano ma soprattutto bevono, mangiano e (purtroppo) fumano. Azioni che con la mascherina è impossibile compiere. Tant’è vero che nei locali che somministrano cibo e bevande non è obbligatoria la mascherina al tavolo o al bancone ma solo negli spostamenti, ad esempio quando si va in cassa a pagare o si va in bagno. Come funziona invece con i locali che somministrano bevande che poi vengono consumate nell’arco della serata, per l’appunto, nelle ‘pertinenze’ degli stessi?

Logica e senso di responsabilità

Sembrano questioni di lana caprina, ma in realtà costituiscono l’essenza del problema. In primis perché un droplet, una gocciolina che veicola il virus consentendogli di propagarsi da una persona all’altra, può zampillare fuori in ogni momento, mentre si beve, si mangia o si fuma. In secondo luogo perché una norma che prevede una teoria sanzione deve essere ben comprensibile per poter capire come comportarsi per evitarla, la sanzione. Certo, molto sarà affidato al senso di responsabilità di ciascuno e alla interpretazione del momento, ma dove c’è discrezionalità c’è anche possibilità di abuso.

Riunioni urgenti in prefettura

Ed ecco spiegato perché sia a Perugia sia a Terni – così come nelle principali città italiane – le nuove norme sulle mascherine all'aperto siano sotto