Ocriculum celebra il Natale di Roma sfilando ai Fori Imperali

L’associazione culturale Ocriculum di Otricoli (Terni) ha partecipato al corteo storico che si è tenuto domenica a Roma per celebrare il ‘Natale di Roma’, corteo che è partito dal Circo Massimo per sfilare di fronte all’altare della Patria, lungo i Fori Imperiali, intorno al Colosseo per poi tornare al Circo Massimo. Al corteo hanno partecipato circa 600 rievocatori, numero in ribasso rispetto agli anni passati ma il Covid si è fatto ancora sentire. L’associazione ha partecipato con la Legio XVI Flavia, i Vigiles con un Magistrato ed alcuni nobili. Vista la presenza di tanti spettatori, il direttivo dell’associazione ne ha approfittato per promuovere l’evento Ocriculum AD 168 che si terrà nei giorni 27, 28 e 29 maggio prossimi nell’area archeologica di Ocriculum.

Condividi questo articolo su