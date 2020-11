Offese razziste a Città della Pieve: «Non le accettiamo»

«I pievesi sono una comunità aperta, solidale ed inclusiva che non accetta simili atteggiamenti». Il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini interviene in merito all’episodio che si è verificato nei giorni scorsi all’interno di un supermercato cittadino.

«Auspico che non accada più»

«Sono venuto a conoscenza di un grave episodio accaduto in uno dei nostri supermercati, presso il quale un cliente – spiega il sindaco – ha rivolto insulti razzisti ad un lavoratore che lo aveva invitato a far indossare la mascherina al figlio. Personalmente, ed in rappresentanza della mia squadra, ritengo doveroso ribadire a gran voce che i pievesi sono una comunità aperta, solidale ed inclusiva, che non accetta simili atteggiamenti nei confronti di un ragazzo che stava svolgendo il proprio dovere, nel rispetto della normativa vigente. A lui rivolgo tutta la mia solidarietà e quella della città. Ringrazio – conclude – la direzione del supermercato coinvolto, per aver assunto un operatore dedicato al controllo delle disposizioni anti-Covid, auspicando fortemente che un fatto del genere non abbia più a ripetersi».