L’Oms: «Le mascherine da sole non bastano»

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato delle nuove linee guida sull’uso delle mascherine per il contrasto del rischio contagio da SarsCov2 e ha messo nero su bianco che, pur essendo utili, questi dpi non sono efficaci al 100% per evitare il contagio. Serve anche altro.

Tre strati per gli adulti

«Le mascherine da sole non vi proteggeranno contro il Covid-19 – ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus- alla luce della situazione attuale, l’Oms raccomanda ai governi di incoraggiare l’uso delle mascherine dove c’è un’ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati. Inoltre, le persone di età superiore ai 60 anni o con problemi di salute dovrebbero indossare mascherine mediche quando si trovano all’esterno e non possono mantenere la distanza sociale. Tutti gli altri devono indossare mascherine di tessuto a tre strati». Nelle nuove linee guida ci sono anche tutte le istruzioni per fabbricarle in casa. Si tratta di indicazioni per realizzare mascherine in tessuto, con dettagli sugli strati e i materiali da utilizzare. Quindi, un monito: «Non è finita. Non sarà finita fino a quando non ci sarà più il virus in nessuna parte del mondo».