Orari sforati, musica, mancata verifica green pass: ‘avvertimento’ agli ambulanti dei Baracconi

La polizia locale di Perugia ha compiuto delle verifiche ai Baracconi – il Luna Park di Perugia – sabato sera, riscontrando diverse cose che non andavano: attrazioni che lavoravano oltre l’orario consentito, suonavano nonostante il divieto e che nessuno verificava il Green Pass nelle attrazioni all’aperto.

Rischio chiusura

Per questo motivo, la commissione organizzativa del Luna Park di Perugia ha diffuso un volantino fra gli operatori dei Baracconi, facendo presente che il titolare della attività che dovesse essere trovata in flagrante violazione delle normative sarà sanzionato penalmente e dovrà chiudere per 5 giorni la propria attrazione.

Le regole

Inoltre sono state ribadite le regole in vigore in questa edizione della ‘ripartenza’: le persone con più di 12 anni devono indossare la mascherina, gli orari di lavoro sono 15-00.30 nei giorni feriali e 10-1.30 in quelli festivi.