Orvieto, 88enne lancia sos: l’aiuto del 113. Con tanto di selfie

«Venite, non mi sento molto bene». A lanciare l’allarme è stato un anziano orvietano vedovo di 88 anni che, preoccupato, ha contattato la polizia di Stato per chiedere aiuto: il signore, autosufficiente ma in stato confusionale, ha detto agli agenti di vivere da solo per via della lontananza – per motivi di lavoro – dell’unico figlio rimasto e che aveva necessità di parlare con qualcuno. «Sento molto il peso della solitudine», ha specificato. Il 113 non ha lasciato cadere la richiesta.

Selfie

Gli agenti non hanno perso tempo e hanno in primis telefonato al figlio: quest’ultimo, in costante contatto con l’uomo, li ha assicurati che il giorno sarebbe arrivato in città per trascorrere del tempo con il padre. La polizia ha lasciato l’abitazione dopo aver tranquillizzato l’88enne e aver posato per fare un selfie tutti insieme.