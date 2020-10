Orvieto, dipendente del Comune positivo: scatta la sanificazione

Il Covid arriva pure al Comune di Orvieto, dove domenica è risultato positivo al coronavirus un dipendente in servizio presso la sede principale di via Garibaldi. L’uomo era in isolamento fiduciario presso la propria abitazione già da giorni, ma lunedì l’amministrazione ha comunque deciso di procedere alle operazioni di sanificazione degli uffici. Il dipendente è monitorato dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale e dagli Usca. L’indagine epidemiologica condotta dal dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2 ha già consentito di ricostruire la mappa dei contatti, che si trovano in isolamento fiduciario in attesa di tampone.

