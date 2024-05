Orvieto: il prefetto di Terni Giovanni Bruno in visita al museo etrusco ‘Claudio Faina’

LE FOTO

Visita di prestigio per il museo etrusco ‘Claudio Faina’ di Orvieto: in occasione della ‘Festa della Palombella’ il prefetto di Terni, Giovanni Bruno, ha infatti raggiunto gli spazi museali, ammirando i contenuti storico-culturali ed i reperti dell’importante esposizione orvietana. Presenti all’incontro il direttore generale della Cassa di Risparmio di Orvieto Maurizio Bernabè, il comandante della stazione carabinieri di Orvieto Angelo Modanesi, il

primario di radiologia Ugo Maria Ciammella, il cavaliere del lavoro Massimo Filippi, il dirigente architetto Rocco Olivadese e il segretario nazionale del Sappe Fabrizio Bonino. Ad accogliere gli, ospiti il presidente della Fondazione per il museo ‘Claudio Faina’ Andrea Solini Colalè e il vice presidente Giuseppe M. Della Fina che hanno illustrato al prefetto e ai suoi accompagnatori la storia della collezione archeologica con i suoi meravigliosi capolavori, mettendo in evidenza anche le bellezze artistiche del palazzo.