Orvieto: in piazza Duomo una domenica di merletti e ceramiche

Merletto e ceramica si incontrano ad Orvieto (Terni), per un giorno capitale italiana di due importanti tradizioni artistiche per le quali la città e l’Umbria sono conosciute in tutto il mondo. La prima edizione di ‘Terre e Trame’ si terrà domenica 25 giugno in piazza Duomo, dalle ore 10.30 alle 19.30, con l’organizzazione del Gal Trasimeno-Orvietano in collaborazione con il Comune di Orvieto, la Strada della Ceramica in Umbria e il patrocinio dell’associazione italiana Città della Ceramica. La manifestazione si terrà in occasione dell’Internationl Lace Day, la giornata internazionale del merletto che si celebra in 50 Paesi nel mondo: «Piazza Duomo ad Orvieto – dicono gli organizzatori dell’evento – diventerà il meraviglioso punto di incontro tra le merlettaie umbre e quelle provenienti da tutta Italia». A questo link il programma della giornata.

Condividi questo articolo su