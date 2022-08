Orvieto, nuovo ufficiale di polizia Locale in arrivo

Nuovo ufficiale di polizia Locale – istruttore direttivo di vigilanza – in arrivo ad Orvieto. Martedì sono iniziate le prove scritte in presenza del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per la categoria D1: i candidati erano 53 ed a presentarsi sono stati in 21. Primo step al mattino, secondo al pomeriggio all’ex tribunale, ora sede della fondazione Centro studi in piazza Corsica. In azione c’è la commissione esaminatrice con a capo il comandante del Corpo, Alessandra Pirro. Orale previsto per il 15 settembre.

