Centro accoglienza immigrati Orvieto: operatore positivo

Un operatore del centro di accoglienza per immigrati – nella frazione di Villanova, nel territorio comunale di Orvieto – è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è la Usl Umbria 2: la persona è stata individuata dagli operatori sanitari del pronto soccorso del ‘Santa Maria della Stella’, dove l’uomo si era recato nella tarda mattinata di mercoledì per sintomi non riconducibili al coronavirus.

Il controllo

Una volta risultato positivo al test è stato disposto il trasferimento nel reparto di malattie infettive – dove è ricoverato e monitorato – dell’azienda ospedaliera di Terni. Il servizio di igiene e sanità pubblica di Orvieto dell’Usl Umbria 2 ha quindi effettuato l’indagine epidemiologica ed ha individuato esclusivamente negli ospiti e negli operatori della struttura, circa 30 soggetti – già monitorati dal loro ingresso – con esito per tutti negativo, i contatti stretti dell’uomo. Venerdì mattina saranno sottoposti a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto di Orvieto.