Orvieto, sicurezza in zona Duomo: c’è la stazione mobile

Non solo il carabiniere di quartiere. Ad Orvieto per garantire maggiore sicurezza e prossimità al cittadino in piazza Duomo l’Arma ha messo in campo anche la stazione Mobile, un mezzo nel quale vengono impiegati tre o più militari: tra loro almeno un ufficiale di polizia giudiziaria. È utile per acquisire le denunce sul posto e dare una risposta pronta ed efficace al richiedente. «L’obiettivo – spiega l’Arma – è quello di migliorare il servizio alla popolazione, tenendo conto anche della presenza di numerosi turisti che non conoscono la dislocazione delle stazioni sul territorio e che possono usufruire del servizio svolto dalla stazione Mobile con maggior facilità ed immediatezza». Viene svolto con frequenza nei luoghi che presentano una maggiore presenza di persone per manifestazioni oppure nelle aree pedonali.

Condividi questo articolo su