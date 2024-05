Orvieto: studenti protagonisti al ‘Festival del dialogo’

Si è conclusa il 9 e il 10 maggio l’edizione 2024 del ‘Festival del dialogo’ ad Orvieto, simulazione del Parlamento europeo, sui temi della cittadinanza attiva che ha visto protagonisti i ragazzi che propongono idee di cambiamento per una società migliore. In sei commissioni i ragazzi dei licei classici e scientifici di Orvieto (scuole pilota), Terni, Follonica e Acquapendente, si sono cimentati sul tema ‘cittadinanza e identità’ offrendo un dibattito vivace, appassionato ed entusiasmante sia in italiano che in lingua inglese, su topics di vario genere: dalla robotica all’intelligenza artificiale, il lavoro sostenibile, la guerra e i nuovi scenari, i problemi climatici, la questione femminile. Per due giorni i ragazzi hanno vissuto un’esperienza sul campo come delegati di commissioni del Parlamento europeo ed in prima persona hanno potuto sperimentare la pratica del dialogo, del confronto e della costruzione di una comunità che si spende per il bene comune. Un progetto di grande rilevanza perché consente ai ragazzi di sentirsi utili, veri cittadini che si interessano della ‘cosa pubblica’ per costruire un’Europa più solida e rispondente alle loro esigenze.

