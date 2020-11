Orvieto, tre cani ammazzati in mezzo alla campagna

«Mai assistito a un fatto simile nella mia vita professionale che va avanti da 20 anni, una scena di una cattiveria e di un sadismo unici. Speriamo di individuare i responsabili, al momento la denuncia è contro ignoti. Non posso dire altro». A parlare è Samuele Tognarini, medico veterinario della Usl Umbria 2 di stanza ad Orvieto. Proprio nella città della Rupe – l’accaduto è finito anche all’attenzione dei carabinieri della locale Compagnia e dello stesso sindaco – nel pomeriggio di venerdì tre cani da caccia sono stati trovati uccisi in un terreno agricolo nella zona di Osarella. I resti delle povere bestie, probabilmente strangolate, erano in uno stato avanzato di decomposizione, localizzate in un punto piuttosto impervio dell’area in questione, una proprietà privata. L’accaduto è destinato a finire all’attenzione della procura di Terni – pm di turno è Camilla Coraggio – il cui obiettivo, al pari della Usl, è risalire ai responsabili del terribile gesto. Nella relazione dei medici veterinari dell’azienda sanitaria ci finirà ogni singolo dettaglio dell’inqualificabile vicenda. Da lì si parte per capire ciò che è accaduto.

Condividi questo articolo su