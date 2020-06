Ospedale Terni, ancora donazioni e solidarietà

Pioggia di donazioni per l’azienda ospedaliera di Terni. Nella giornata di venerdì la SII – rappresentata da Nicoletta Casali e Leonardo Varazi – ha consegnato al ‘Santa Maria’ 40 pulsossimetri. Presenti il direttore sanitario Sandro Vendetti e Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali.

UMBRIAON – SPECIALE CORONAVIRUS

Faurecia

La Faurecia, attraverso la HR manager Daniela Virdis ed in stretta collaborazione con l’associazione ‘I Pagliacci’ di Alessandro Rossi, ha invece donato ben 212 camici, ricevuti da Leonardo Fausti. «Questa donazione – spiega la dottoressa Virdis – nasce dalla solidarietà espressa da tutti i lavoratori e lavoratrici di Faurecia che non appena è nata questa emergenza a marzo, hanno subito richiesto un intervento a favore dell’ospedale in supporto delle professioni mediche che più di tutte si sono trovate in prima linea ad affrontare questa situazione di emergenza».

Rotary Club Amelia Narni

Infine il Rotary Club di Amelia Narni ha consegnato al primario di anestesia/rianimazione Rita Commissari ed a Fausti, tre unità di terapia intensiva. In campo il presidente del club Lorenzo Suraci ed i ‘past’ Massimiliano Casavecchia, Giulio Pinzaglia e Sandro Liberatori che hanno ricordato l’impegno del Rotary di Amelia Narni ed in particolare del suo socio Luigi Fogliani.