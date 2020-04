Ospedale Terni, la Fondazione non si ferma

Ancora solidarietà per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria di Terni. Mercoledì, nell’ambito della maxi donazione da un milione di euro da parte della Fondazione Carit di Terni, presieduta da Luigi Carlini, sono stati consegati al nosocomio vari strumenti essenziali.

Strumenti all’avanguardia

A partire da una barella ‘thunder flash’ – la ‘Ferrari’ delle barelle motorizzate – e ben sette carrelli con tavole per massaggio cardiaco e tutti gli accessori necessari. I carrelli verranno utilizzati uno per ciascun paziente, così da offrire il massimo dell’assistenza. A rivecerli oltre al primario di anestesia/rianiazione, Rita Commissari, c’erano Leonardo Fausti dell’ufficio affari generli e il personale medico ed infermieristico in servizio.

Monitor metabolico

La giornata è proseguita con un’altra importante donazione della Fondazione Carit: un monitor metabolico per pazienti con respirazione autonoma e ventilati. Ancora solidarietà, utile e di grande spessore, per l’azienda ospedaliera ternana, grazie all’impegno di palazzo Montani Leoni.